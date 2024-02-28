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Среда, 28 февраля 2024, 14:01 мск

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Интернет-знакомство: московский студент оказался жертвой изнасилования

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин по подозрению в изнасиловании 17-летнего студента, передает РБК со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК по Московской области.

Как сообщается, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 132 УК о насильственных действиях сексуального характера. По данным телеграм-канала Baza, потерпевшим оказался второкурсник московского вуза. Днем 25 февраля молодой человек познакомился в Интернете с девушкой. Когда они встретились, девушка позвала молодого человека к себе домой. Когда они вошли в подъезд дома на Дмитровском шоссе, спутница сказала, что забыла ключи. В этот момент мужчина почувствовал сильный удар по голове. Его вывезли в лес на машине и изнасиловали. За совершение преступления разыскиваются двое мужчин азиатской внешности.

Подозреваемым может грозить до 15 лет лишения свободы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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