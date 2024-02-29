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Четверг, 29 февраля 2024, 13:38 мск

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Запад просчитался в планах разрушить Россию изнутри – Путин

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Запад просчитался в своих планах ослабить Россию изнутри. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. При этом глава государства подчеркнул, что «никому не позволим вмешиваться в наши внутренние дела».

«Так называемый Запад с его колониальными повадками, привычкой разжигать по всему миру национальные конфликты стремится не просто сдержать наше развитие – вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство, где можно творить всё что угодно. По сути, они хотели бы сделать с Россией то же самое, что сотворили во многих других регионах мира, в том числе на Украине: принести в наш дом разлад, ослабить изнутри», – констатировал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что Запад просчитался в своих планах, столкнувшись с твёрдой позицией российского народа – «это сегодня уже абсолютно очевидная вещь». «Защита, укрепление суверенитета идёт сегодня по всем направлениям, и прежде всего, конечно, на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы», – заключил Путин.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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