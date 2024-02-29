«Мы должны быть независимые»: Путин определил перспективы импортозамещения

Доля импорта в России к 2030 году должна сократиться до 17% ВВП. Такую задачу поставил перед правительством президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию. Глава государства подчеркнул, что в итоге необходимо обеспечить технологический суверенитет.

Путин обратил внимание, что накануне была обновлена стратегия научно-технологического развития России. «В ее логике запускаем и новые национальные проекты технологического суверенитета... Первое – мы должны быть независимые, иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях, как сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность. Второе – нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. Авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия. Третье – мы должны создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки, в том числе, в области космических, атомных и новых энергетических технологий», – пояснил он.

«Уже сейчас нужно создать правовую среду для развития отраслей и рынков будущего, сформировать долгосрочные, как минимум до конца текущего десятилетия заказ на высокотехнологичную продукцию, чтобы компании понимали по каким правилам им работать. Также необходимо наладить внутренние кооперационные цепочки и международные технологические платформы, развернуть серийный выпуск собственного оборудования и комплектующих, нацелить геологоразведку на поиск редкоземельных материалов и другого сырья для новой экономики. У нас все это есть», – уточнил президент РФ.

При этом Путин подчеркнул, что «речь идет о нашем стратегическом заделе на будущее». «Поэтому настроим на решение этих задач все имеющиеся у нас инструменты и механизмы развития, обеспечим приоритетное бюджетное финансирование. Прошу правительство и Федеральное собрание учесть это при подготовке бюджета. Всегда прошу это видеть в качестве основного приоритета. Проекты технологического суверенитета должны стать мотором обновления нашей промышленности, помочь всей экономике выйти на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности», – подчеркнул он.

«Предлагаю поставить здесь цель – доля отечественных высокотехнологичных товаров и услуг на внутреннем рынке за предстоящие 6 лет должна увеличиться в полтора раза, а объем несырьевого, неэнергетического экспорта – не менее, чем на две трети. Приведу еще несколько цифр. В 1999 году доля импорта у нас достигла 26% ВВП, на 30% почти все завозили из-за границы. В прошлом году она составила уже 19% ВВП или 32 трлн рублей. А в период до 2030 года нужно выйти на уровень импорта не более 17% ВВП. А это значит, что мы должны сами в гораздо бОльших объемах производить потребительские и другие товары, лекарства, оборудование, станки, транспортные средства и так далее. Но нам не нужно стремиться, чтобы все производить, но правительство знает, над чем ему работать», – сказал Путин.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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