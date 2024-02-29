Путин анонсировал новый нацпроект «Семья»: льготная ипотека и маткапитал будут продлены до 2030 года

В России запускается новый национальный проект «Семья», который предполагает продление до 2030 года программы материнского капитала и льготной семейной ипотеки, а также введением новых мер поддержки. Как сообщил президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию, региональные власти получат дополнительные средства на решение демографических проблем.

«Нужна постоянная работа, направленная на повышение качества жизни семей с детьми, на поддержку рождаемости. И для этого мы запустим новый национальный проект, который так и называется: «Семья», – отметил Путин.

Глава государства пояснил, что в рамках нового нацпроекта будет оказана дополнительная помощь регионам, где уровень рождаемости ниже среднероссийского. «Это особенно важно для Центральной России и Северо-Запада. В 2022 году в 39 регионах суммарный коэффициент рождаемости был ниже среднероссийского. До конца 2030 года направим таким регионам не менее 75 миллиардов рублей, чтобы они могли нарастить свои программы поддержки семей. Средства начнут поступать со следующего года», – уточнил он.

Президент также отметил важность программы семейной ипотеки, которая начала действовать в 2018 году, и рассчитана до июля текущего года. «Предлагаю её продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры. Особое внимание уделить семьям с детьми до шести лет включительно, для них льготная ставка кредита останется прежней – шесть процентов», – подчеркнул глава государства.

«И ещё. Сейчас при рождении третьего ребёнка государство погашает за семью часть ипотечного кредита – 450 тысяч рублей. Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года. В текущем году потребуется почти 50 миллиардов рублей на это, потом по нарастающей – всё больше и больше, но деньги для этого есть. В целом задача в том, чтобы строящееся жильё становилось более доступным для семей, чтобы жилищный фонд в стране системно обновлялся», – отметил Путин.

«В семьях, где растёт много детей, много и забот, и у родителей должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. Предлагаю увеличить в два раза – до 2800 рублей в месяц – налоговый вычет на второго ребёнка и до шести тысяч рублей в месяц – на третьего и каждого последующего ребёнка. Что это значит? Для примера: семья с тремя детьми каждый месяц будет сохранять в своём бюджете 1300 рублей, при этом размер годового дохода, на который распространяется вычет, также предлагаю повысить с 350 до 450 тысяч рублей. Такая мера поддержки должна предоставляться автоматически, без подачи заявлений», – продолжил глава государства.

«И отдельно о программе материнского капитала. Сейчас семья при рождении первенца получает право на выплату в размере 630 тысяч рублей, а при рождении второго ребёнка – ещё на 202 тысячи рублей. Размер материнского капитала регулярно индексируется. Программа материнского капитала действует у нас до начала 2026 года. Предлагаю также продлить её как минимум до 2030-го», – заявил Путин.

При этом президент назвал гордостью страны более двух миллионов семей, в которых растут трое и больше детей. «Это реальные цифры: с 2018 по 2022 год число многодетных семей в России выросло на 26,8 процента – хороший показатель», – добавил он.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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