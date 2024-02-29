Путин установил новый рекорд

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности. Глава государства выступал 2 часа 6 минут.

За это время президент подробно рассказал о задачах перед правительством и региональными властями, сообщил о запуске новых национальных проектов, в том числе «Семья» и «Кадры». Глава государства определил четкие параметры повышения уровня жизни, снижения бедности, развития транспортной и другой инфраструктуры, а также сделал ряд важных заявлений, которые касаются, в том числе, обороноспособности России.

Предыдущий рекорд по продолжительности послания был поставлен Путиным в 2018 году – 1 час 55 минут.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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