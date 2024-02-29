Силуанов заверил, что средства на выполнение поручений Путина есть

Средства на выполнение поручений главы российского государства будут заложены в госбюджете до 2030 года. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«При подготовке бюджета на трехлетний цикл мы будем смотреть на то, что поручал президент. Конечно, будем готовить предложения по ресурсам, и они все будут представлены в ходе подготовки бюджета в весеннюю сессию, с рынком будем обсуждать, с бизнесом. Ресурс будет обеспечен, все ресурсы просчитаны», – сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

Глава минфина заверил, что бюджет будет сбалансирован, а необходимые ресурсы будут определены в этом году в ходе подготовки бюджета на предстоящую трехлетку, и на предстоящую шестилетку.

«Общая цифра, которая будет необходима дополнительно к реализации [поручений президента РФ], растянута на шесть лет. Поэтому мы вместе с правительством определим поэтапные задачи для реализации конечных целей, которые поставил сегодня президент», – уточнил Силуанов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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