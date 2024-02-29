российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 февраля 2024, 17:32 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Силуанов заверил, что средства на выполнение поручений Путина есть

Министр финансов РФ Антон Силуанов, фото: официальный сайт Госдумы РФ

Средства на выполнение поручений главы российского государства будут заложены в госбюджете до 2030 года. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«При подготовке бюджета на трехлетний цикл мы будем смотреть на то, что поручал президент. Конечно, будем готовить предложения по ресурсам, и они все будут представлены в ходе подготовки бюджета в весеннюю сессию, с рынком будем обсуждать, с бизнесом. Ресурс будет обеспечен, все ресурсы просчитаны», – сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

Глава минфина заверил, что бюджет будет сбалансирован, а необходимые ресурсы будут определены в этом году в ходе подготовки бюджета на предстоящую трехлетку, и на предстоящую шестилетку.

«Общая цифра, которая будет необходима дополнительно к реализации [поручений президента РФ], растянута на шесть лет. Поэтому мы вместе с правительством определим поэтапные задачи для реализации конечных целей, которые поставил сегодня президент», – уточнил Силуанов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Путин Владимир

Ротация властной элиты после выборов президента РФ возможна на нескольких направлениях – эксперт / Кадровые перестановки назрели: Путин дал однозначный сигнал «элите» / Путин установил новый рекорд / Равные условия на всей территории России: Путин расширил поддержку регионов / Путин поручил провести «социальный» газ в СНТ / Путин анонсировал новый нацпроект «Семья»: льготная ипотека и маткапитал будут продлены до 2030 года / Систему профориентации запустят в школах в рамках нацпроекта «Кадры» / «Мы должны быть независимые»: Путин определил перспективы импортозамещения

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Финансы, Экономика, Минфин РФ, правительство РФ, Путин Владимир,