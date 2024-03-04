«Вши в Париже, клещи в Берлине, клопы в Вильнюсе»: «политические насекомые» пытаются вмешаться в выборы президента РФ

Деятельность ряда иноагентов под патронажем признанного в РФ иностранным агентом беглого олигарха Михаила Ходорковского*нацелена на вмешательство в выборы главы российского государства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Центра политического анализа Павел Данилин сегодня на «круглом столе» в Москве. По его оценке, их деятельность нацелена на дискредитацию избирательной системы РФ.

«Я вообще занимаюсь политической энтомологией – вши в Париже, клещи в Берлине, клопы в Вильнюсе… Весь январь – это история, которую Ходорковский* вместе [Максимом] Кацем* (признан иноагентом) организовывали вокруг бедного кандидата [в президенты РФ Бориса] Надеждина… Эти товарищи организовывали концепцию делигитимации избирательной системы через подтверждение того, что якобы за Надеждина подписывается громадное количество людей, поэтому за границей были организованы большие очереди, якобы которые ставили подписи за Надеждина. Это было абсолютно смешно, потому что из заграничного округа можно было прислать в Россию только 2,5 тысячи подписей. Поэтому понятно, что они это делали ради картинки», – отметил Данилин.

Политолог обратил внимание, что речь идет, в том числе об «очередях» недовольных россиян в некоторых городах. «Эти очереди стояли тогда, когда уже закрылся сбор подписей. То есть они были бессмысленными, только для картинки. А эта картинка нужна была ровно для того, чтобы рассказать, что у нас якобы нелегитимные выборы. Дальше начало февраля. Они надеялись как раз, что Надеждина не зарегистрируют и тут они выйдут все рассказывать, как у нас плохо с избирательной системой. Для этого они устроили в Берлине съезд иноагентов. Опять же организатором был Ходорковский*… Съезд иноагентов принимает какие-то решения на панели «искра мятежа из-за рубежа». То есть прямо заявляют о том, что они намерены из-за рубежа вмешиваться в нашу политическую жизнь и особенно в выборы, потому что там половина выступлений касалась того, что дайте нам донатов (денег), а половина – не признавайте результатов выборов», – подчеркнул он.

Данилин также обратил внимание на форум свободной Европы, который проходил 23-24 февраля в Вильнюсе под патронажем Ходорковского*. «Принимается решение обратиться к избирателям, чтобы в последний день они приходили и голосовали понятно как: «полдень против Путина» название этой акции у них. То есть это опять вмешательство в наши выборы… Параллельно в Вильнюсе проходит презентация книги Леонида Невзлина*(признан в РФ иноагентом) «Как Россия не стала демократией». Понятно, что примерно о том же самом. В этой книге он четко говорит, цитирую, «Россия превратилась в один из главных источников зла на планете, она несет опасность и нельзя с ней вступать в переговоры, идти на компромиссы и искать с ней взаимные интересы», – отметил Данилин.

«Ну и, наконец, 23-25 февраля антивоенный комитет – экстремистская террористическая организация проводит акцию «Путин – это не Россия, Путин – это не мы». Вот так вот получается. Это все товарищи, которые действуют четко по одному плану. Причем, мы видим четко организатора этого процесса, точнее, оператора денежных средств – это Михаил Ходорковский*, который через своих миньонов типа Пономарева* и Евгения Киселева*, Леонида Невзлина* – товарища своего, и прочих «чичваркиных» и «чичиковых» устраивают вот такие вмешательства в наш избирательный процесс из-за рубежа», – заявил политолог.

«Если бы у нас хоть что-то подобное было по отношению, к примеру, к выборам в США, ну не знаю… войну бы нам, конечно, вряд ли объявили бы, но уверен, что там визг был бы просто до небес. А у нас вообще ничего нет… Эта вся система нацелена на то, чтобы нашу с вами волю, наши свободные демократические выборы попытаться переиначить, повлиять и изменить», – заключил Данилин.

*признаны в РФ иноагентами

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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