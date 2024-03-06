«Вы такую демократию где-нибудь видели?» В Прибалтике россиянам грозит до 6 лет тюрьмы за голосование на выборах президента РФ

МИД России фиксирует зарубежом растущее число попыток сорвать голосование на выборах президента РФ в дипломатических представительствах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня на брифинге. По ее словам, в прибалтийских государства на российских граждан оказывается серьезное давление.

Представитель МИД РФ обратила внимание на Эстонию, власти которой недвусмысленно предупреждают о последствиях за участие в голосовании». «Вы такую демократию где-нибудь видели? Как же так-то? Те же самые политические деятели, диссидентство в Эстонии проклинало годы Советской власти только за то, что у них не было возможности для свободного волеизъявления. Что же теперь, когда «вырвались» и стали как бы свободными, запрещаете другим проявлять и реализовывать свою волю на выборах...» – подчеркнула Захарова.

«Глава МВД республики Лаури Ляэнеменс заявил, что правоохранительные органы 15-17 марта, прямая цитата, «будут отслеживать ситуацию, слушать и следить кто-что делает в эти дни. Так я поздравляю Эстонию – строили демократию, построили диктатуру… Худшее ее проявление: никаких экономических результатов, промышленных достижений… Осталось только полицейское государство. Не отстает, кстати говоря, и Латвия – прямая цитата, наказать граждан России, которые примут участие в голосовании, по словам министра юстиции этой страны Инесе Либиня-Эгнере, им будет инкриминирована поддержка страны-агрессора, за что может грозить лишение вида на жительство, серьезный штраф или до шести лет лишения свободы», – уточнила представитель МИД РФ.

Захарова также напомнила про призыв из официальной Литвы к странам Запада «не признавать волеизъявление миллионов россиян по итогам выборов» и заявления в Финляндии, что выборы президента РФ могут использовать «для оказания гибридного влияния» на эту страну.

В этой связи представитель МИД РФ задалась вопросом, почему Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не волнует то, что происходит в отношении российских граждан на территории стран ЕС и НАТО. «Почему они не могут отреагировать на замечания, это даже не замечания, а прямые угрозы и запугивания со стороны властей этих стран?» – заключила Захарова.

В России выборы президента пройдут 15-17 марта. По данным МИД РФ, на данный момент зарубежом досрочно проголосовало 435 россиян.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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