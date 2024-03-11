«Ночь выборов-2024»: эксперты и политики готовятся подвести итоги главной избирательной кампании в России

Традиционный всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов-2024» пройдет 17 марта под слоганом «У России нет границ!» и наверняка сохранит статус лучшей в мире политической экспертной площадки, где планируется подвести итоги главной избирательной кампании России. Как отметили организаторы мероприятия, главной интригой предстоящего голосования на выборах президента РФ станет распределение 2-4 мест между кандидатами, которые при этом намерены принять участие в «Ночи выборов».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на пресс-конференции в Москве и представляя программу «Ночи выборов», глава Российской ассоциации по связям с общественностью Евгений Минченко обратил внимание, что российский политический онлайн-марафон является лучшим в мире среди аналогичных мероприятий.

«Я бывал на подобного рода мероприятиях в США, во Франции, в Лондоне и Брюсселе. Наша «Ночь выборов» лучшая по представительности, по экспертам, по представительству партий, по количеству аккредитованных СМИ и блогеров… Думаю, мы просто будем держать планку… Сделаем на самом высоком уровне, дадим максимально широкий спектр мнений, дадим (возможность) представить все позиции максимально корректно по отношению к любым политическим силам», – пояснил он.

Говоря о прогнозах на предстоящее голосование, политолог обратил внимание на данные социологов, которые обещают очень высокую явку – более 70%, что говорит о высоком интересе россиян к выборам. «Интрига для второго места существует, но поскольку отрыв небольшой, то наверно это не будет иметь принципиального значения», – отметил Минченко.

Вице-президент Российской ассоциации политконсультантов Андрей Максимов также обратил внимание на интригу предстоящих выборов и присутствие трех кандидатов в президенты на предстоящем онлайн-марафоне. «На этом мероприятии гарантированно будут три кандидата в президенты из четырех – это уже достаточно серьезным событие делает. Плюс на этом мероприятии наверняка будут технологи, которые занимались всеми четырьмя (претендентами на пост главы государства) – специалисты, сотрудники и руководители штабов, идеологи кампаний. То есть журналистам будет с кем и о чем поговорить», – уточнил он.

Максимов также раскрыл ещё одну любопытную деталь. «Есть закрытые чаты (политтехнологов), в которых принимаются ставки. Думаю, что там будут подведены итоги этих ставок на второе место. И я вам скажу – такого буйства страстей не было давно… Интрига есть, пусть не за первое, но за второе место точно. Десятки тысяч (рублей) уже пошли», – рассказал он.

Политконсультант из Франции Арно Девеле со своей стороны обратил внимание, что президентские выборы в России станут одним из важнейших событий 2024 года в мире. «Я в третий раз на выборах в России. Система максимально хорошо отлажена, она максимально прозрачная несмотря на то, что в западных странах есть определенные сомнения по этому поводу. На Западе насаживается нарратив о том, что Россия становится страной, находящейся в изоляции. Особенно это связано с началом специальной военной операции. Но, как мы видим, реальность очень отличается от этого навязанного нарратива и сейчас она совершенно другая. Мы видим, что Россия только развивает дружбу со странами всего мира», – заявил Девеле.

Онлайн-марафон «Ночь выборов» проходит ежегодно с 2017 года. Планируется, что в предстоящем 17 марта политическом онлайн-марафоне примут участие кандидаты на пост главы государства, политтехнологи, социологи, философы. На площадке будет работать девять «круглых столов», один из которых будет полностью отдан международным экспертам.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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