«Ночь выборов-2024»: российский политический онлайн-марафон пройдет без границ

Традиционный всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов-2024» вызывает интерес не только в России, но и на Западе. Об этом сообщила глава оргкомитета дискуссионной площадки Алена Август. По ее словам, наряду с известными экспертами в мероприятии примут участие и новые лица, которые станут сюрпризом для зрителей.

«17 марта мы намерены провести также ярко и огненно, как мы это делали всегда с 2017 года, девятую «Ночь выборов» и вторую президентскую. Нам кажется, что нам удалось добиться статуса самой главной экспертной площадки страны… 12 часов онлайн-эфира на нашей площадке на Цветном бульваре под звездным небом. Снова будут собраны лучшие эксперты, социологи, политологи, политтехнологи, политики, международные эксперты, эксперты в области избирательного права, блогеры, журналисты… Участники известные, но мы всегда приглашаем новые лица, будьте готовы удивляться… И мы уверены, что нам удастся рассказать и стране, и миру, что же такое президентские выборы в России», – отметила Август.

Глава оргкомитета подчеркнула, что президентские выборы в России являются «главным политическим событием в мире». «Что бы ни говорили наши недоброжелатели, внимание всего мира приковано к России в эти дни… Наш контент будет раздаваться не только по России, но и по миру. Нас традиционно активно смотрят в Америке, в Европе, в странах Латинской Америки. Но сейчас мы понимаем, даже судя по тем запросам, которые приходят на сайт, что это даже неожиданные страны, которые раньше не добирались до нашего эфира», – пояснила она.

«Мы предполагаем, что будут атаки на сайт, попытки срыва трансляции, но уверены, что наши технические службы сумели подстраховаться, и надеемся, что трансляция не прервется, мы для этого предусмотрели различные меры безопасности», – уточнила Август.

Всероссийский онлайн-марафон «Ночь выборов» проходит ежегодно с 2017 года. В этом году он организован под слоганом «У России нет границ!» Планируется, что главном политическом шоу России примут участие кандидаты на пост главы государства, политики, политтехнологи, социологи, философы, журналисты, блогеры. Онлайн-подключения будут организованы из всех федеральных округов России. На площадке будет работать 9 «круглых столов».

С 2017 года в политическом онлайн-марафоне приняло участие более 5 тысяч участников, а число значимых экспертов превысило 500. Общее количество просмотров составило более 50 млн.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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