«Дестабилизируют страну изнутри»: Зюганов обрушился с критикой на администрацию главы государства

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал провокаторами сотрудников администрации президента РФ, которые своими электоральными решениями дестабилизируют ситуацию в стране и продвигают во властную элиту сомнительных персон. По его оценке, в России реализуется политтехнология англосаксов по развалу государства.

«Завершается предвыборная кампания. Считаю, что она проходит в чрезвычайных условиях. И мы обязаны точно определить обстановку, добиться того, чтобы сам характер выборного процесса в ближайшие дни не был нарушен. В противном случае это добавит внутреннего напряжения, которое абсолютно никому не нужно. И больше всего оно не нужно президенту Путину», – сказал Зюганов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

Политик также обратился к администрации президента, чтобы ее сотрудники «внимательно посмотрели на причины поражения» Советского союза. «СССР разгромили не НАТОвские войска. Разгромили политтехнологии, которые предложили англосаксы, которые «запудрили» мозги, подкупили часть элиты, организовали ложные направления, написали программу так называемой демократизации. «Гарвардский проект» состоял из трех разделов. Первое – перестройка, второе – демократия, третье – ликвидация. Вот сейчас вы наблюдаете процесс ликвидации русского мира и нашей страны. Но тогда разрушив политическую систему уничтожили управление. И в этом хаосе продавали «чубайсы» и «гайдары» всю собственность ниже 3% стоимости. Это преступление так и не оценено «партией власти». Нажились, набили карманы, нахапали – сейчас хоть скажите – надо остановиться. И что б вы думали? Сейчас смотрю, как пытаются считать в том числе голоса, ничего общего с нормальным политическим процессом это не имеет», – заявил Зюганов.

«Ни на один вопрос не ответили. По-прежнему коптит «Ельцин-центр», отравляя молодое поколение, по-прежнему бегают с молотком, готовые забивать снова мавзолей Ленина, дети войны как вымирали, так и вымирают, как обирали больных, так и обирают. Ни одного крупного вопроса не решено… Смотрю каналы. Надувают новых людей. Ничего не имею против. Назови мне хоть вот такусенькую маленькую новую идею, предложение, проект закона, что-то хоть маленькое… вот те, кто надувают, те преступники самые настоящие! Надували Ельцина в качестве демократа – оказался пьяница и разбойник. Надували Горбачева в качестве перестройщика – оказался стопроцентный предатель. Надували чубайсо-гайдаровскую приватизацию – убили 80 тысяч законов, вымарали 31 млн русских. И продолжают. Даже с них спросить не хотят. Вот те, кто сидит в администрации сейчас, дают установки, а у нас есть уже сигналы, голосовать чуть ли не 90% – или провокаторы, или идиоты. Но я знаю, что они не идиоты. Но нельзя так издеваться над политической системой, над людьми», – подчеркнул лидер КПРФ.

Как полагает Зюганов, без «левого» поворота невозможно решить стоящие перед Россией задачи. «Никому не добавили ни копейки – 10 лет зарплаты не увеличиваются, только индексируются, стипендии дохлые – никому не годные… Нужна новая финансово-экономическая политика. Президент сказал два года назад – капитализм изжил себя. Я перечитал послание Байдена – не просто изжил себя, он сегодня ведет себя агрессивно, он пахнет большой войной, фашизмом. И это максимально требует сейчас честного подхода, дружного объединения, сплочения, а не этой мухлевки с процентами. Она никому не нужна абсолютно», – подчеркнул Зюганов.

«Я обращаюсь официально к администрации президента – урезоньте своих администраторов… Реальная картина абсолютно иная. Если ее будут переписывать, то они дестабилизируют страну изнутри. Мы категорически против этого. Нам не нужны ваши голоса, никого. Нам нужен новый курс, новая политика, реализация программы, полноценный диалог и честные, достойные выборы», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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