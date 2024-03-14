Запад пытается снизить явку на выборах президента РФ: «русофобские выходки чужеземных негодяев» не закончатся после голосования

Коллективный Запад любой ценой попытается дезавуировать итоги выборов президента РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, враги России намереваются добиться снижения явки избирателей в дни голосования, в том числе с помощью запугивания населения с помощью атак дронами и вылазок террористов.

«Для искусственного наращивания предвыборной напряженности враги Отечества используют не только политических перебежчиков, подконтрольные Западу НКО и соцсети, органы госпропаганды недружественных стран, иностранных дипломатов, но и натуральных боевиков-террористов, которые на днях пытались силой прорваться через границу РФ и были ликвидированы на законных основаниях. Причем те же американские издания со ссылкой на их правительственные источники даже не скрывают, что такого рода агрессивные и смертоносные военные фактически операции также проводятся с целью вмешательства в российские выборы», – подчеркнул Климов, продемонстрировав увесистую папку со списком деталей вмешательства во внутренние дела РФ за последние три месяца.

При этом сенатор обратил внимание на попытки запугать тех, кто обеспечивает проведение выборов или собирается голосовать на зарубежных участках в российских посольствах. «А разве зачастившиеся прилеты боевых дронов ВСУ не являются одним из элементов хорошо скоординированной из-за океана атаки на российский электоральный суверенитет? К сожалению, есть основания полагать, что весь этот бандитский по сути своей набор для попыток взлома избирательной системы России и оказания деструктивного воздействия на российское общество продолжится не только до окончания голосования. То есть голосование закончится, а нажим-то этот, увы, останется. При этом наши лукавые недруги еще долго будут пересказывать миру сочиненные ими же сказки про наши выборы, российскую политическую систему. Кстати, эти сказки уже написаны», – подчеркнул он.

«В этом смысле нам действительно важен каждый голос. Так как общественная консолидация, подкрепленная высокой явкой и однозначно выраженной волей российского народа, становится важнейшим ответом на все русофобские выходки чужеземных негодяев и их пособников. И они не скрывают, что борются за снижение явки. Таким образом, ситуация, о которой мы сегодня говорим, она еще в активной стадии находится. И от каждого гражданина России зависит многое, и в том числе, когда человек приходит на избирательный участок, и в соответствии с Конституцией право голоса свое использует. Он уже тем самым помогает своей стране и своему народу», – констатировал сенатор.

Климов также подчеркнул, что уступки в угоду коллективному Западу ведут к потере суверенитета любого государства, несмотря на критические оценки «независимых специалистов по демократиям».

«Что касается оценок разных штатных специалистов по демократиям, то с 1992 года они все находятся или частично, или на прямом полном… финансировании Госдепа США и прочих аналогичных структур. Поэтому они и делают то, что им поручается. Вот для них мы точно никакой показухи устраивать не собираемся, потому что для каждого государства это еще и опасно. Если подыгрывать вот этим деятелям, которые корчат из себя каких-то независимых наблюдателей, то многие государства просто рискуют распрощаться с суверенитетом», – заключил Климов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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