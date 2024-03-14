Член ЦИК РФ уточнил, когда объявят предварительные итоги выборов главы государства

Предварительные итоги голосования на выборах президента РФ будут объявлены в первой половине дня 18 марта. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Игорь Борисов сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, первые результаты голосования Центризбирком начнет обнародовать 17 марта с 21:00 мск.

«Мы начнем свод ключей уже в 20 часов, когда закончится голосование по ДЭГ (дистанционному электронному голосованию) на всей территории России, кроме Калининграда. И через час добавим Калининград. И в 21:00 мы будем готовы уже начинать давать предварительные итоги голосования», – уточнил Борисов.

По его словам, параллельно с ДЭГ результаты будут подводиться по голосованию россиян традиционным способом с помощью бумажного бюллетеня. «Мы будем собирать, начиная с Дальнего Востока, а там закончится голосование на 9 часов раньше (чем в Москве). Эти первые данные уже будут начинать объявляться с 21 часа в Москве», – добавил он.

«Предварительно, до обеда в понедельник Элла Александровна [Памфилова, глава ЦИК РФ] объявит предварительные итоги голосования. Я предполагаю, что на тот момент цифра уже будет не менее 90%. Повторюсь, что мы получим данные в рамках государственной автоматизированной системы, которая сейчас работает на новой платформе, но это будут предварительные информационные данные», – пояснил член ЦИК РФ.

«Итоговые результаты мы подведем, когда соберем все формы первых экземпляров протоколов со всех субъектов РФ. Тогда они будут подведены в точном соответствии с требованиями действующего законодательства», – заключил Борисов.

Президентские выборы в России пройдут 15-17 марта. На пост главы государства ЦИК РФ зарегистрировал четверых кандидатов – действующий президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Госдумы Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от «Новых людей».

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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