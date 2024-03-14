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Четверг, 14 марта 2024, 18:28 мск

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«Романтическое» обострение: в московском метро мужчина столкнул женщину на рельсы

В московском метро произошло очередное за последнее время «романтическое» нападение на женщину. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, мужчина столкнул пассажирку на рельсы, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ).

По данным ведомства, в вечернее время 13 марта мужчина 1984 года рождения на платформе станции «Войковская» на фоне неприязни повалил свою знакомую на пол платформы. Затем он с силой столкнул ее на жесткий путь под электропоезд.

«Реализовать преступный умысел ему не удалось, поскольку при падении женщина сгруппировалась и упала в желоб, а машинист электропоезда осуществил экстренное торможение», – уточнили в столичном СК.

В ходе допроса подозреваемый пояснил следствию, что совершил преступление по причине разрыва потерпевшей романтических отношений.

Как сообщал «Новый День», накануне прокуратура Москвы сообщила об аресте ещё одного «ухажёра», который несколько раз пырнул ножом отказавшую ему в свидании женщину.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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