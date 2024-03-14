Майдан и жертвы: Британия готовит из Казахстана «новую Украину» с перспективой дестабилизации всей Центральной Азии

Великобритания провоцирует новый «майдан» в Казахстане на фоне формирования антироссийского курса и переписывания истории. Об этом заявил заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его оценке, англичане готовят из этой страны плацдарм, что грозит обернуться новыми конфликтами и человеческими жертвами.

«Великобритания дала старт новой Большой игре 2.0, в которой замешаны интересы Туманного Альбиона. Казахстан входит в двадцатку стран с крупнейшими запасами нефти и газа, здесь сосредоточены основные мировые залежи редкоземельных ресурсов. По запасам урана республика – вторая страна в мире, а по производству топливного урана – первая. Страна, которую можно использовать как сырьевую базу, а впоследствии как плацдарм для подчинения других стран Центральной Азии, стала лакомым куском для Великобритании. Только Россия стоит на пути этих агрессивных планов», – пояснил Луговой в своем телеграм-канале.

Парламентарий подчеркнул, что именно миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКЮ) под руководством России в последний момент предотвратили «несколько репетиций цветных революций» в Казахстане, который Британия превратила в самый протестный регион Центральной Азии – «за 3 года – 2 901 митинг».

«Центральная Азия становится для Лондона базой для формирования антироссийского курса, в рамках которого продвигается русофобия, переписывается история, разрушается традиционная культура. Англичане проникают в политику, экономику, образование, СМИ. Для примера: более 600 юрлиц Казахстана имеют британское происхождение, а представители крупнейшей мировой нефтегазовой Royal Dutch Shell и аудиторско-консалтинговой Ernst & Young входят в Совет иностранных инвесторов при президенте Казахстана. В итоге казахских бизнесменов судят британские суды по британскому праву», – констатировал он.

«Освоение Казахстана англичанами провоцирует новый Майдан, жертвы, гражданские конфликты, дестабилизацию во всем регионе, которая угрожает безопасности каждой из стран Центральной Азии», – заключил Луговой.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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