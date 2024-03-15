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Пятница, 15 марта 2024, 11:48 мск

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Миллион москвичей проголосовали на выборах президента РФ электронно

В Москве число избирателей, проголосовавших электронно на выборах президента России, достигло 1 миллиона. Как заверили в общественном штабе по наблюдению за выборами, процесс проходит в штатном режиме.

Как пояснил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артём Костырко, традиционно москвичи «стараются проголосовать в пятницу утром, чтобы не забыть». «Голосуют традиционным бюллетенем, через терминалы электронного голосования и дистанционно. Все цифровые системы подготовили к интенсивным нагрузкам заранее. Первые часы выборов проходят в штатном режиме, терминалы электронного голосования работают штатно», – отметил Костырко.

При этом в штабе обратили внимание, как пользователи могут попадать на страницу электронной очереди при повышенных нагрузках. «Чтобы проголосовать, таким пользователям нужно подождать или вернуться на elec.mos.ru позднее», – уточнили в штабе, напомнив, что «голосование по прямой ссылке https://elec.mos.ru/ будет доступно до 20:00 17 марта.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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