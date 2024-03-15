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Пятница, 15 марта 2024, 14:21 мск

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В Москве проголосовало более 1,5 млн избирателей

В Москве к полудню было выдано более 1,5 млн избирательных бюллетеней на выборах главы государства. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. По ее словам, большинство москвичей голосуют электронным способом.

«На 12:00 всего выдано бюллетеней 1 миллион 536 тысяч 264 бюллетеня. Из них электронно проголосовали 1 миллион 323 тысячи 791 человек. С помощью бумажного бюллетеня 212 тысяч 665 избирателей», – уточнила Кириллова.

Сегодня в России началось голосование на выборах президента, которые будут проходить по 17 марта включительно. В Москве отдать свой голос за главу государства можно на избирательном участке с помощью бумажного бюллетеня или терминалов электронного голосования. При наличии полной учетной записи на портале мэра и правительства Москвы и постоянной регистрации проголосовать можно дистанционно в любое время на elec.mos.ru.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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