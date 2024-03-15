Прокуратура Москвы повторно предупредила об уголовной ответственности за попытки срыва выборов

В Москве выявлены факты призывов к проведению несанкционированных массовых мероприятий в местах голосования на выборах президента РФ с целью нарушения избирательного законодательства, обращенные, в том числе, к несовершеннолетним. В этой связи столичная прокуратура вновь предостерегла об ответственности за такие нарушения вплоть до уголовной.

«Распространение подобных материалов, в том числе через социальные сети, форумы, интернет-платформы, группы и сообщества, воспрепятствование осуществлению гражданами своих избирательных прав и работе избирательных комиссий, вовлечение в противоправную деятельность несовершеннолетних, а также участие в незаконных массовых публичных акциях являются наказуемыми по действующему и уголовному законодательству», – предупреждает прокуратура Москвы.

В ведомстве уточнили, что противоправные действия могут быть квалифицированы как преступления, за совершение которых «предусмотрено наказание, в том числе в виде лишения свободы».

Похожее обращение прокуратура Москвы опубликовала накануне.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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