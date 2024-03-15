Явка избирателей на выборах президента РФ превысила 20%

К 15:39 мск явка президентских выборах в России составила 20,60%, сообщается на сайте Центризбиркома РФ. В эти данные включается также досрочное голосование, которое состоялось с 25 февраля по 14 марта.

При этом к 15:00 мск свыше 1,9 млн избирателей проголосовали на выборах президента дистанционно. Это немногим менее половины зарегистрированных на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (4,7 млн человек).

Голосование проходит активно в новых регионах. В частности, по состоянию на 15:00, явка избирателей в Луганской народной республике составила 29,36%, уточнила председатель регионального избиркома Елена Кравченко.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что порядка 2,6 млн россиян проголосовали на выборах президента РФ досрочно. При этом в новых регионах России этот показатель превысил 2 млн человек, уточнила она.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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