российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 марта 2024, 16:19 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Явка избирателей на выборах президента РФ превысила 20%

К 15:39 мск явка президентских выборах в России составила 20,60%, сообщается на сайте Центризбиркома РФ. В эти данные включается также досрочное голосование, которое состоялось с 25 февраля по 14 марта.

При этом к 15:00 мск свыше 1,9 млн избирателей проголосовали на выборах президента дистанционно. Это немногим менее половины зарегистрированных на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (4,7 млн человек).

Голосование проходит активно в новых регионах. В частности, по состоянию на 15:00, явка избирателей в Луганской народной республике составила 29,36%, уточнила председатель регионального избиркома Елена Кравченко.

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что порядка 2,6 млн россиян проголосовали на выборах президента РФ досрочно. При этом в новых регионах России этот показатель превысил 2 млн человек, уточнила она.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Выборы президента РФ - 2024

В Москве женщина подожгла бюллетень в кабинке для голосования / Жительница Югры бросила коктейль Молотова в урну для голосования / Прокуратура Москвы повторно предупредила об уголовной ответственности за попытки срыва выборов / Зеленка в урне для голосования: в Москве возбуждено уголовное дело / Более 20% свердловчан проголосовали на выборах президента РФ к 15:00 / В Москве проголосовало более 1,5 млн избирателей / «Это та же серия подонков»: ЦИК России сообщил о провокациях на участках для голосования / В Свердловской области на президентских выборах работают наблюдатели из девяти стран

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Крым, Москва, Северо-Запад, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Выборы, Политика, Россия, Выборы президента РФ - 2024,