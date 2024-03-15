В Москве проголосовали 2,3 млн избирателей

Порядка 2,3 млн жителей Москвы проголосовали на выборах Президента России. Об этом сообщила глава столичной избирательной комиссии Ольга Кириллова. По ее словам, избирательный процесс продолжается в штатном режиме.

«Вся инфраструктура работает в штатном режиме. Порядка 2,3 миллиона человек уже сделали свой выбор. И, конечно же, беспрецедентной популярностью пользуется онлайн-голосование. При этом система электронного голосования Москвы выдерживает высокую нагрузку и показывает хорошие результаты при наплыве избирателей», – уточнила Кириллова, слова которой цитирует столичный общественный штаб по наблюдению за выборами.

«Выборы в Москве проходят без нарушений. Все поступающие в штаб обращения оперативно обрабатываем», – заявил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв.

Напомним, голосование на выборах президента России проходит в течении трех дней – до 17 марта, включительно.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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