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Пятница, 15 марта 2024, 17:20 мск

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В Москве проголосовали 2,3 млн избирателей

Порядка 2,3 млн жителей Москвы проголосовали на выборах Президента России. Об этом сообщила глава столичной избирательной комиссии Ольга Кириллова. По ее словам, избирательный процесс продолжается в штатном режиме.

«Вся инфраструктура работает в штатном режиме. Порядка 2,3 миллиона человек уже сделали свой выбор. И, конечно же, беспрецедентной популярностью пользуется онлайн-голосование. При этом система электронного голосования Москвы выдерживает высокую нагрузку и показывает хорошие результаты при наплыве избирателей», – уточнила Кириллова, слова которой цитирует столичный общественный штаб по наблюдению за выборами.

«Выборы в Москве проходят без нарушений. Все поступающие в штаб обращения оперативно обрабатываем», – заявил руководитель Общественного штаба Вадим Ковалёв.

Напомним, голосование на выборах президента России проходит в течении трех дней – до 17 марта, включительно.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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