Явка избирателей на выборах президента РФ превысила 25%

К 17:47 мск явка президентских выборах в России составила 25,12%, сообщается на сайте Центризбиркома РФ. В эти данные включается также досрочное голосование, которое состоялось с 25 февраля по 14 марта.

При этом к 17:00 мск свыше 2,1 млн избирателей проголосовали на выборах президента дистанционно. Это немногим менее половины зарегистрированных на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (4,7 млн человек).

Ранее глава ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что порядка 2,6 млн россиян проголосовали на выборах главы государства досрочно. При этом в новых регионах России этот показатель превысил 2 млн человек, уточнила она.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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