российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 15 марта 2024, 19:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Зря хихикали...» Памфилова сообщила о мощных кибератаках на ресурсы ДЭГ

В России с начала голосования на выборах главы государства было заблокировано около 10,5 тысячи кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По ее словам, их совершали представители «очень серьезных западных структур».

«Было заблокировано около 10,5 тысяч атак на ресурсы ДЭГ. Основным ударам подвергается непосредственно портал голосования. Также пытаются влезть в портал наблюдения за дистанционным голосованием. Система уверенно справляется с атаками. Как говорится, враг и здесь не пройдет. Хотя надо сказать, что это не какие-то доморощенные хакер-анархисты. Это очень хорошо подготовленные представители определенных, очень серьезных западных структур. Справимся и на этот раз», – подчеркнула Памфилова, выступая в информационном центре Центризбиркома.

Глава ЦИК РФ также отметила, что к этому моменту Центризбирком «уже пережил серьезнейшую DDoS-атаку на служебный портал видеонаблюдения». «Эта атака привела к краткосрочной недоступности для части пользователей. Были приняты оперативные решения. Атака была нейтрализована. Доступность к трансляции сейчас стопроцентная. Работоспособность полностью восстановлена. Запись архива трансляций в штатном режиме», – уточнила она.

При этом Памфилова напомнила, что предупреждала о возможности такого сценария еще в 2021 году, когда видеонаблюдение переводилось на специальный портал. «Наши прозападные либералы хихикали, что это такая отмазка. Зря хихикали. Мы это видим. Сейчас я не буду все рассказывать, а когда выборы пройдут, много чего расскажем: что, кто и зачем стоит и что пытается сделать», – заключила Памфилова.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Выборы президента РФ - 2024

Глава ЦИК России возмущена фейками про президентские выборы в России / Явка избирателей на выборах президента РФ превысила 25% / ЧП в Подмосковье: местный житель облил краской урну для голосования / «Элементы терроризма»: глава ЦИК России пообещала жесткое наказание для подонков-провокаторов на выборах главы государства / В Москве проголосовали 2,3 млн избирателей / В Москве женщина подожгла бюллетень в кабинке для голосования / Жительница Югры бросила коктейль Молотова в урну для голосования / Явка избирателей на выборах президента РФ превысила 20%

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Выборы, Политика, Россия, Технологии, Выборы президента РФ - 2024,