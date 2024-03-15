«Зря хихикали...» Памфилова сообщила о мощных кибератаках на ресурсы ДЭГ

В России с начала голосования на выборах главы государства было заблокировано около 10,5 тысячи кибератак на ресурсы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. По ее словам, их совершали представители «очень серьезных западных структур».

«Было заблокировано около 10,5 тысяч атак на ресурсы ДЭГ. Основным ударам подвергается непосредственно портал голосования. Также пытаются влезть в портал наблюдения за дистанционным голосованием. Система уверенно справляется с атаками. Как говорится, враг и здесь не пройдет. Хотя надо сказать, что это не какие-то доморощенные хакер-анархисты. Это очень хорошо подготовленные представители определенных, очень серьезных западных структур. Справимся и на этот раз», – подчеркнула Памфилова, выступая в информационном центре Центризбиркома.

Глава ЦИК РФ также отметила, что к этому моменту Центризбирком «уже пережил серьезнейшую DDoS-атаку на служебный портал видеонаблюдения». «Эта атака привела к краткосрочной недоступности для части пользователей. Были приняты оперативные решения. Атака была нейтрализована. Доступность к трансляции сейчас стопроцентная. Работоспособность полностью восстановлена. Запись архива трансляций в штатном режиме», – уточнила она.

При этом Памфилова напомнила, что предупреждала о возможности такого сценария еще в 2021 году, когда видеонаблюдение переводилось на специальный портал. «Наши прозападные либералы хихикали, что это такая отмазка. Зря хихикали. Мы это видим. Сейчас я не буду все рассказывать, а когда выборы пройдут, много чего расскажем: что, кто и зачем стоит и что пытается сделать», – заключила Памфилова.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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