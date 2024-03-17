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Воскресенье, 17 марта 2024, 18:37 мск

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«Один главный элемент и облака протоплазмы»: эксперт сравнил выборы-2024 с солнечной системой

Фото: скриншот видео ЦИК РФ

Нынешние президентские выборы в России похожи на солнечную систему, в которой главное светило невозможно притенить другими объектами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал политолог, директор Центра политического анализа Павел Данилин на онлайн-марафоне «Ночь выборов-2024». По его словам, рядом с «солнцем» оказались «непонятные облака протоплазмы».

«Очевидно, что в нашей сегодняшней ситуации у нас есть один главный элемент солнечной системы, а именно – солнце. Это солнце настолько яркое, что находящееся рядом с ним три каких-то непонятных облака протоплазмы, конечно, сами по себе могут иметь какие-то стратегии. Но все эти стратегии, безусловно, зависят от наличия вот этого большого солнца», – пояснил Данилин.

При этом политолог подчеркнул, что в нынешней ситуации эти объекты не в состоянии притенить солнце. «Стратегия одного из них – пыжиковая шапка на голове и стилистика старшего помощника младшего дворника в обкоме КПСС, судорожно сжатый кулачок, запомнившийся нам всем. Его стратегия была простая – не отсвечивать от солнца ни в коем случае. Чем меньше отсвечиваешь, тем лучше у тебя перспективы по итогу», – уточнил эксперт.

«Второй кандидат, молодой, такая восходящая звезда, наверное, а, может быть, и нет. Он, наоборот, пытается отсвечивать по максимуму, причем очевидно, что он отсвечивает именно от солнца – я такой же, как все, но вот здесь у меня немножечко другая позиция, я вот тоже за победу, но немножечко не совсем за победу», – отметил Данилин.

«Третий игрок конечно же понимает, что вроде бы он находится в тех же условиях, что и остальные два. Но у него трагедия, потому что на самом деле его солнце два года назад погасло. Ему приходится каким-то образом в себя вбирать остатки этих лучей», – добавил политолог.

«В какой-то другой ситуации находящиеся рядом с солнцем объекты немножечко затемняли солнце, но не получилось. Ситуация такая, что солнце затемнить невозможно», – заключил Данилин.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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