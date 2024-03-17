Явка жителей Подмосковья на выборы главы государства превысила 60%

Сегодня к 15:00 явка избирателей в Подмосковье на выборы президента РФ превысила 60%. Об этом свидетельствуют данные Московской областной избирательной комиссии.
«По состоянию на 15:00 на территории Московской области явка избирателей составила: на избирательных участках – 3 326 348 человек (62,15%); дистанционное электронное голосование – 808 002 человека (93,54%)», говорится в сообщении.
На момент публикации общая явка избирателей на выборы главы государства в целом по России достигла 68,99%.
Москва, Елена Володина
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