Явка жителей Подмосковья на выборы главы государства превысила 60%

Сегодня к 15:00 явка избирателей в Подмосковье на выборы президента РФ превысила 60%. Об этом свидетельствуют данные Московской областной избирательной комиссии.

«По состоянию на 15:00 на территории Московской области явка избирателей составила: на избирательных участках – 3 326 348 человек (62,15%); дистанционное электронное голосование – 808 002 человека (93,54%)», говорится в сообщении.

На момент публикации общая явка избирателей на выборы главы государства в целом по России достигла 68,99%.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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