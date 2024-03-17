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Воскресенье, 17 марта 2024, 18:37 мск

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В Москве проголосовали на выборах президента РФ более 5 млн избирателей

В Москве проголосовали на выборах президента РФ более 5 млн избирателей. Об этом сообщил заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.

К этому часу в Москве уже проголосовали более 5 млн человек. Цифровым бюллетенем голосовали: более 3,5 млн избирателей. Традиционный способ выбрали: около 1,5 млн граждан, цитирует данные Реута московский общественный штаб по наблюдению за выборами.

На момент публикации общая явка избирателей на выборы главы государства в целом по России достигла 69,59%.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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