Перспектива-2026: политолог оценил возможности кандидатов второго уровня

В нынешней президентской кампании кандидаты второго эшелона стремились продемонстрировать свою адекватность с прицелом на выборы в Госдуму в 2026 году, считает глава федеральной экспертной сети «Клуб регионов» Сергей Старовойтов. По его оценке, одним из основных критериев оценки этих политиков было понимание ими консолидации россиян вокруг флага. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение политолог высказал на онлайн-марафоне «Ночь выборов-2024».

«Был ярко обозначенный лидер, имеющий более 70%, и электоральная периферия давала возможность остальным кандидатам работать в диапазоне 20, чем 30%. Естественно, все кандидаты работали с тем электоральным потенциалом, который был максимально возможет на старте, в первую очередь, ориентируясь на собственные электоральные ядра», – констатировал Старовойтов.

Как считает эксперт, в таких условиях кандидаты второго эшелона смогли продемонстрировать адекватность с прицелом на парламентские выборы 2026 года. «Второй момент, который свидетельствует об адекватности этой группы преследователей, в первую очередь, был связан с тем, что все кандидаты понимали, что главным избирателем является государство, как коллективный избиратель. То есть внешнеполитический контур, повестка создавала такое давление на нашу страну, что на первый план вышли общегосударственные запросы. Более того, социологи также зафиксировали, что люди, когда отвечали на вопросы о пожеланиях политикам, о собственном видении дальнейшего развития страны, на первые места ставили государственные задачи. Это получило название «эффект консолидации вокруг флага», сплочение общества вокруг государственных задач», – пояснил он.

«Третий контекст, в котором работали все кандидаты, – это узкие внутрипартийные корпоративные интересы. То есть каждый из кандидатов вот этой группы преследователей – борцов за второе место, конечно же решал в первую очередь свои политические задачи внутри партий с перспективой выборов в 2026 году, ориентируясь на выборы в Госдуму в 26-м году. Понимая, что на президентских выборах они должны показать некий результат, но, тем не менее, главное – показать собственную политическую адекватность и тогда 2026 год становится годом, когда можно развернуть свой успех и продемонстрировать свои лучшие политические качества. Не продемонстрировав адекватность сейчас, рассчитывать на что-то в будущем будет практически невозможно», – заключил Старовойтов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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