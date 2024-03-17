«Назло мировому империализму»: явка на выборах президента РФ достигла почти 75%

Явка избирателей на выборах главы российского государства достигла почти 75%. По данным на 20:54 мск проголосовали 73,33% избирателей, свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Этот предварительный результат уже превысил показатели президентской кампании 2018 года, когда в выборах приняли участие 67,47% избирателей.

«Выборы проходят в особый исторический период… И несмотря ни на что, и я бы даже сказал, назло мировому империализму каждый ответственный гражданин нашей страны сегодня идет и голосует», – отметил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя данные о рекордно высокой явке избирателей на выборы президента РФ.

Ранее, выступая в информационном центре ЦИК, глава избирательной комиссии Элла Памфилова подчеркнула, что при подведении итогов голосования необходимо сделать так, чтобы ни у кого не было сомнения в их достоверности.

Выборы главы российского государства проходили с 15 по 17 марта. Впервые в истории президентских выборов россияне могли проголосовать дистанционно.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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