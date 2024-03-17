российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 17 марта 2024, 22:02 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

«Назло мировому империализму»: явка на выборах президента РФ достигла почти 75%

Явка избирателей на выборах главы российского государства достигла почти 75%. По данным на 20:54 мск проголосовали 73,33% избирателей, свидетельствуют данные сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ.

Этот предварительный результат уже превысил показатели президентской кампании 2018 года, когда в выборах приняли участие 67,47% избирателей.

«Выборы проходят в особый исторический период… И несмотря ни на что, и я бы даже сказал, назло мировому империализму каждый ответственный гражданин нашей страны сегодня идет и голосует», – отметил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, комментируя данные о рекордно высокой явке избирателей на выборы президента РФ.

Ранее, выступая в информационном центре ЦИК, глава избирательной комиссии Элла Памфилова подчеркнула, что при подведении итогов голосования необходимо сделать так, чтобы ни у кого не было сомнения в их достоверности.

Выборы главы российского государства проходили с 15 по 17 марта. Впервые в истории президентских выборов россияне могли проголосовать дистанционно.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Выборы президента РФ - 2024

«Невероятно достойно» – Памфилова высказалась о ходе выборов президента России / Путин остается президентом РФ – итоги выборов после обработки 30% бюллетеней / Путин убедительно побеждает на выборах президента РФ – данные Exit-poll / «Нас ждут победы, о которых мы даже не подозреваем» – депутат Госдумы о выборах главы государства / 68,7% свердловчан проголосовали на выборах президента к 18:00 часам / Явка на выборах президента РФ превысила 70% / Перспектива-2026: политолог оценил возможности кандидатов второго уровня / Жители Пермского края побили рекорд явки на выборы в современной истории

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Северо-Запад, Центральная Азия, Челябинск, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, В мире, Выборы, Политика, Россия, Выборы президента РФ - 2024,