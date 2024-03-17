Путин убедительно побеждает на выборах президента РФ – данные Exit-poll

Действующий президент РФ Владимир Путин убедительно побеждает на выборах. В его поддержку отдали голоса порядка 87,8 процентов голосов, свидетельствуют данные «Фонда общественное мнение» по итогам опросов избирателей на выходе из избирательных участков. Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщает о 87-процентрой поддержке Путина.

Судя по данным ФОМ, второе место у кандидата от КПРФ Николая Харитонова (4,7%), третье – у выдвиженца от «Новых людей» Владислава Даванкова (3,6%), третье – у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого (2,5%).

Опросы ВЦИОМ показали, что Харитонов набрал 4,6% голосов, Даванков – 4,2%, Слуцкий – 3,0%.

Опрос ВЦИОМ проводился на 1 400 избирательных участках в 69 субъектах РФ. На выходе с избирательного участка интервьюеры ВЦИОМ предлагали пройти анонимный опрос на планшетах (1.318 участков) и через заполнение опросного листа (82 участка). Всего было опрошено 466.324 человека. Ответили на вопросы 60,4% респондентов. Отказались от ответа 39,6% респондентов.

Выборка опроса ФОМ репрезентирует избирателей РФ и включает 1320 избирательных участков в 82 субъектах и 821 городском и сельском населённом пункте РФ. На каждом участке опрос проходил в течение трех дней. Выходящих с территории участка избирателей отбирали с определенным интервалом – шагом отбора, который зависел от числа зарегистрированных на участке избирателей и варьировался от 1 до 15. Всего с 15 по 17 марта в опросе приняли участие более 230 тысяч человек.

Результат экзитполов может расходиться с официальным результатом с учётом погрешности измерения, влияния Дистанционного электронного голосования и высокой доли отказавшихся от ответа.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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