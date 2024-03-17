Комфортные альтернативы: эксперт о притязаниях кандидатов в президенты РФ второго уровня

На прошедших президентских выборах в России кандидаты второго уровня решали не электоральные вопросы, а внутрипартийные проблемы: КПРФ сохранила позиции своего лидера, в ЛДПР подавлялась внутренняя фронда, а «Новые люди» пытались стать системной партией. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал президент Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко в ходе онлайн-марафона «Ночь выборов-2024».

«Выдвижение [от КПРФ Николая] Харитонова на самом деле было неким инструментом сохранения лидерства [Геннадия] Зюганова в КПРФ, не дать возможности вырасти какому-то новому лидеру, который мог бы уже претендовать на первую позицию внутри самой партии. В этом смысле Харитонов с его предсказуемо умеренным результатом был такой вот комфортной альтернативой», – пояснил Минченко.

«Вторая история – это [кандидат от ЛДПР Леонид] Слуцкий, для которого эти выборы были элементом подавления внутрипартийной фронды. Ну и для «Новых людей» эта кампания была по сути дела инструментом зафиксироваться в качестве системной политической силы, которая уже не новичок, который еле-еле перескочил 5-процентный барьер, а уже равноправный конкурент для двух старейших партий России – КПРФ и ЛДПР. По результатам посмотрим, насколько эта задача решена. Мне очень понравилась метафора (политолога) Фирдуса Алиева – КПРФ едут с ярмарки, а «Новые люди» и Даванков едут на ярмарку», – отметил политолог.

При этом Минченко обратил отдельное внимание, что избирательная стратегия главного кандидата была «не только про эти выборы». «То, чем занимался Владимир Путин, – это было определением политической стратегии страны и российской власти на долгие годы. И именно поэтому ему, поскольку он бил в будущее, так легко было решать конкретные электоральные задачи, в том числе, задачу диалога с самыми разными социально-демографическими группами. Практически невозможно назвать ни одной группы, с которой не было бы диалога, обмена мнениями», – подчеркнул он.

«И тут тоже очень важный момент – как бы разделили кандидатов на две группы. Одна группа – это кандидаты с цитатниками, в которых на самом деле все придумано за них. В одном случае, Лениным и КПСС эпохи (генсека ЦК КПСС в 1984-85 гг) Константина Устиновича Черненко, а у других все уже изложено в трудах (основателя ЛДПР) Владимира Вольфовича Жириновского. И на этом, собственно, полет мысли заканчивается, потому что это вершина мировой философской мысли. И было два кандидата, которым было интересно: а что происходит и что говорят избиратели, это Путин и Даванков. Вот такой парадоксальный момент», – заключил Минченко.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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