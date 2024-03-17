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Воскресенье, 17 марта 2024, 22:02 мск

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Путин остается президентом РФ – итоги выборов после обработки 30% бюллетеней

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Действующий президент РФ Владимир Путин убедительно побеждает на выборах. В его поддержку отдали голоса 87,68% граждан России, принявших участие в голосовании. Такие данные приводятся на информационном табло Центральной избирательной комиссии России после обработки почти 30% бюллетеней.

Второе место пока у кандидата от КПРФ Николая Харитонова (3,96%), третье – у выдвиженца от «Новых людей» Владислава Даванкова (3,81%), четвертое – у лидер ЛДПР Леонида Слуцкого (3,01%).

Выборы главы российского государства проходили с 15 по 17 марта. Впервые в истории президентских выборов россияне могли проголосовать дистанционно.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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