Президент России сохранит свою должность – данные ЦИК после обработки 50% бюллетеней

Действующий президент РФ Владимир Путин убедительно побеждает на выборах. В его поддержку отдали голоса 87,34% граждан России, принявших участие в голосовании. Такие данные приводятся на информационном табло Центральной избирательной комиссии России после обработки почти 50% бюллетеней.
Второе место пока у кандидата от КПРФ Николая Харитонова (4,11%), третье – у выдвиженца от «Новых людей» Владислава Даванкова (4,01%), четвертое – у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого (3,11%).
Источник: сайт ЦИК России
Выборы главы российского государства проходили с 15 по 17 марта. Впервые в истории президентских выборов россияне могли проголосовать дистанционно.
Москва, Елена Володина
© 2024, РИА «Новый День»