Выборы президента РФ – данные ЦИК после обработки 70% бюллетеней

Действующий президент РФ Владимир Путин убедительно побеждает на выборах. В его поддержку отдали голоса 87,17% граждан России, принявших участие в голосовании. Такие данные приводятся на информационном табло Центральной избирательной комиссии России после обработки почти 70% бюллетеней.

Второе место пока у кандидата от КПРФ Николая Харитонова (4,19%), третье – у выдвиженца от «Новых людей» Владислава Даванкова (4,08%), четвертое – у лидера ЛДПР Леонида Слуцкого (3,15%).

Источник: сайт ЦИК России

Выборы главы российского государства проходили с 15 по 17 марта. Впервые в истории президентских выборов россияне могли проголосовать дистанционно.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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