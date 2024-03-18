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Понедельник, 18 марта 2024, 14:43 мск

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Мособлизбирком подвел итоги голосования на выборах главы государства

В Подмосковье итоговая явка избирателей на президентских выборах составила 77,01%, за действующего главу государства проголосовали 86,50% жителей региона. Об этом говорится в сообщении Московской областной избирательной комиссии.

В голосовании приняло участие в общей сложности 4 804 497 избирателей (77,01%): на избирательных участках – 3 986 259 человек (74,17%), дистанционное электронное голосование использовали 818 238 избирателя (94,72%)

После обработки 100% протоколов Владимир Путин набрал 86,50% голосов. На втором месте Николай Харитонов (КПРФ) – 5,09%, на третьем – Владислав Даванков («Новые люди») – 4,21%, на четвертом Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,04%.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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