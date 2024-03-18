«Консолидация вокруг Даванкова – преступная по сути»: Зюганов обвинил Кремль в создании новой «пятой колонны» в России

В Кремле выращивают новую «пятую колонну», продвигая на выборах разных уровней Владислава Даванкова от «Новых людей». Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на пресс-конференции в Москве по итогам президентских выборов. По его оценке, это прямое продолжение навязанной Западом в 1990-х годах преступной политики.

«Консолидация вокруг Даванкова – эта консолидация преступная по сути. Могу объяснить, почему… Я имею право. Я видел консолидацию вокруг Ельцина. Горбачев-перестройщик оказался предателем откровенным. Ельцин-реформатор оказался пьяница и законченный мерзавец. Его реформаторы Чубайс с Гайдаром ни одного гвоздя в стенку не забили, пришли под диктовку американцев, продали все предприятия меньше 3% стоимости. В Америке их на электрический стул бы посадили на второй день», – заявил Зюганов.

Лидер КПРФ обратил внимание на недавнюю смерть внесенного в списки экстремистов и террористов Алексея Навального, которая была совершенно невыгодна главе государства. «Что такое Даванков и «навальщина»? Вы посмотрите, как он отреагировал на уход из жизни Навального, каких только собак ни спустили на нас!? Ну Путину первому невыгодно было, чтобы он из жизни уходил накануне выборов. Во всем обвинили», – констатировал он.

«Когда я спросил москвичей, откуда вы его (Даванкова) взяли в качестве кандидата на мэра, все показали на Кремль. Так надо разобраться, кто в Кремле сидит и выращивает эту «пятую колонну» опять. А ведь это очень дорогого стоит. Заявляю вам. Я видел, как из Ельцина сделали, он надо мной жил… Но когда дурачили страну, показывая реформатора, перестройщика, эту «навальнятину»… Даванкова вытащили – ни одного нового слова никто не слышал (от него), ни одного! Опять пытаются вас одурачить на еще одном проекте. Но цена-то будет. Цена, которую мы заплатили за это в 90-е годы – она жуткая для нас», – подчеркнул лидер КПРФ.

«Политика тем и отличается, что надо вовремя принимать решение и понимать, что впереди грозит… Поддержка народа обязывает к тому, чтобы срочно принять целый ряд решений. Вот об этом пойдет очень принципиальный разговор (на встрече с президентом)», – заключил Зюганов.

Как сообщал «Новый День», после обработки 99,76% протоколов действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства с 87,29% голосов. Николай Харитонов (КПРФ) набрал 4,3%, Владислав Даванков («Новые люди») – 3,83%, Леонид Слуцкий (ЛДПР) – 3,21%.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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