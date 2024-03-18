«Аванс» доверия и смена курса: в КПРФ подготовили для Путина наказы

Руководство КПРФ заявило о признании результатов президентских выборов, но при этом обратило внимание на необходимость смены финансово-экономической политики. Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидер компартии Геннадий Зюганов подчеркнул, что высокая поддержка действующему главе государства со стороны россиян пока остается «авансом».

Сегодня на пресс-конференции в Москве Зюганов поздравил с победой Путина и всех граждан России с тем, что эти выборы состоялись. «Мы должны все вместе поздравить Путина, который получил массовую поддержку на этих выборах, что для верховного главнокомандующего имеет принципиальное значение. Потому что вести в бой солдат и офицеров, ставить задачи перед страной, выполнять свое послание можно только максимально сплотив и объединив общество, отмобилизовав все ресурсы, освоив новейшие технологии, прекрасно понимая, что без этой победы у страны и у каждого из нас не будет будущего», – отметил лидер КПРФ.

В то же время политик заявил о высокой поддержке россиянами позиции КПРФ, которую в нынешних условиях не отражают результаты голосования на выборах главы государства. «В 91-м в эти дни был референдум о сохранении СССР. Напоминаю результат: 76% граждан СССР проголосовали сохранить великую державу. А пришли три мерзавца и на троих разделили страну. Не нашлось два генерала, которые бы их арестовали в Беловежье. И была бы другая история. Поэтому нам надо прекрасно понимать, любая поддержка – это аванс. Это очень большая и личная ответственность. Без смены курса топтаться и дальше в рамках олигархического капитализма никакого смысла нет, не будет результата», – подчеркнул Зюганов.

«Кто бы сейчас ни бил в литавры, Путина можно не только поздравить, но и посочувствовать (ему). Но мы обязаны ему высказать наши конкретные наказы. Сегодня Николай Михайлович Харитонов встретится с президентом, обсудит эти вопросы. В среду будем встречаться мы. Наша партия подготовила реальный пакет законов, начиная от бюджета развития, включая все, что связано с наказами непосредственно избирателей», – пояснил политик.

При этом глава КПРФ полагает, что «невозможно вытащить страну из тупика и кризиса, если следовать и дальше по олигархическому, капиталистическому пути развития». «За последние 20 лет средние темпы развития экономики 1%... Чтобы нам опередить, победить, надо иметь темпы минимум 5-7%. Но для этого нужна совершенно другая финансово-экономическая политика. Вот вложили в АПК, в науку, новые рабочие места, стали платить нормальную зарплату и в прошлом году были темпы 3,6%. Как только это сделали, Центробанк вздул ставку в 16%. При этой ставке никто не может нормально работать. Это все знают. Обесценили рубль на 80%, монетизация 53% – больше ни одной страны развивающейся нет, в которой было бы меньше 100%. И в результате все поехало вниз. И что бы ни говорили, пока сидят в финансово-экономическом блоке те, которые «дуют» политику по указанию МВФ и зарубежных кураторов, эти наследники Сороса, огрызки ельцинской эпохи, все остальные – куда ни ткнешь сидят всюду… Нужен новый курс. И этот курс вызрел давно. Мы обязаны из этих выборов сделать далеко идущие планы. Они носят принципиальный характер», – заявил он.

«Чтобы выйти на новый курс, надо решить, минимум, три проблемы. Первая и главная – надо изменить курс в пользу социализма и справедливости. Последнее послание президента отчасти реализует эту программу, предложенную нашей партией. Второе – надо максимально обуздать «пятую колонну», которая не дает стране дышать, и которая, собственно говоря, собралась во-многом вокруг [кандидата в президенты от «Новых людей» Владислава] Даванкова и «навальнятины», что приведет к новым тяжелым последствиям. Мы должны это прекрасно понимать. И третье – надо все сделать, чтобы олигархия работала на свою страну, на подготовку кадров. Их огромные ресурсы вкладывать внутри страны, в том числе, и введя прогрессивную шкалу налогов», – полагает Зюганов.

Кандидат от КПРФ на выборах президента Николай Харитонов со своей стороны подчеркнул, что программа партии «легла на сердце» избирателям, и назвал свой результат достойным. «Вчерашние выборы под 90% (для Путина) – это не лавровый венок население надело, а большой хомут с тяжелыми обязанностями, и Владимир Владимирович это понимает. Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, я поздравляю вас, прекрасно понимая какую ответственность избиратели сегодня возложили на вас. Но и наша партия в стороне не будет», – сказал он.

«Наша программа – это долгоиграющая программа. И я уверен, что Владимир Владимирович Путин и сегодня в разговоре обязательно обратит на это внимание. Доведись мне вчера быть избранным, я бы на второй день четко сказал – военно-промышленный комплекс и продовольственная безопасность, другого не дано… Наш результат достойный в этой ситуации, кто бы что бы ни молотил своим языком», – заключил Харитонов.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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