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Вторник, 19 марта 2024, 16:43 мск

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Как вы оцениваете решение Запада не признавать итоги президентских выборов в России? Опрос на сайте РИА «Новый День»

Фото: скриншот видео ЦИК РФ

Официальные представители западных стран отказываются признавать итоги президентских выборов в России. Судя по уже озвученным заявлениям, избирательная кампания главы российского государства якобы не соответствует «демократическим нормам».

Одно из самых резонансных высказываний прозвучало из Германии, власти которой решили отказаться называть главу российского государства Владимира Путина «президентом». Как пояснил представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер, его ведомство продолжит называть российского лидера просто Путиным.

Такая позиция вызывает непонимание в России, поскольку президентские выборы прошли при самой большой в истории явке избирателей, а действующий глава государства набрал рекордное число голосов поддержки. За Владимира Путина проголосовали 87,29% россиян.

В этой связи редакция РИА «Новый День» решила обратиться с вопросом к своим читателям: «Как вы оцениваете решение Запада не признавать итоги президентских выборов в России?»

Варианты ответов:

Мне всё равно, это проблемы Запада

Такая позиция подтверждает бессилие Запада

Это значит, что Запад продолжит воевать с Россией

Ваш вариант

Проголосовать можно здесь >>>

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Выборы президента РФ - 2024

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