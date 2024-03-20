Возвращение прямых выборов в Совет Федерации: итоги опроса на сайте РИА «Новый День»

Большинство участников опроса, проводившегося на сайте РИА «Новый День», высказались за возвращение прямых выборов в Совет Федерации. Такого мнения придерживаются 73,87% респондентов, отметив, что в результате сенаторы будут ответственны перед избирателями.

В то же время ещё четверть проголосовавших (25,84%) высказали сомнения, что выборы смогут реально что-то изменить.

Примечательно, что никто из респондентов не отметил вариант «всё должно остаться, как сейчас».

Напомним, Совет Федерации Федерального Собрания РФ был образован в соответствии с Конституцией РФ, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года, как палата парламента, представляющая интересы регионов на федеральном уровне. Тогда депутаты верхней палаты первого созыва избирались на основе мажоритарной системы по двухмандатным избирательным округам, образуемым в рамках административных границ региона. Позже система была изменена. Представитель региона в СФ от исполнительной власти субъекта РФ стал назначаться его губернатором, представитель в СФ от законодательной власти – региональным парламентом.

Опрос проводится на сайте РИА «Новый День» с 9 февраля по 19 марта 2024 года. В голосовании приняли участие 1037 человек.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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