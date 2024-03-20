Совет Федерации одобрил отмену уголовного наказания при заключении контракта с ВС РФ

Совет Федерации утвердил пакет законопроектов об освобождении от уголовной ответственности подследственных и осужденных по ряду преступлений после заключения контракта с Вооружёнными силами РФ в период специальной военной операции, мобилизации, военного положения или в военное время.

Документ дает возможность заключить военный контракт тем, кто находится под следствием, под судом или в отношении кого уже вынесен приговор. В случае заключения контракта с ВС РФ уголовные дела будут приостановлены с заменой вида наказания на условный. Контроль за поведением таких бойцов возлагается на командира части. В случае повторного совершения преступления после заключения контракта наказание будет включать ранее вынесенные приговоры.

Этот закон не касается совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, общественной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также подозреваемых в терроризме.

Госдума одобрила этот закон в окончательном чтении накануне.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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