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Среда, 20 марта 2024, 14:28 мск

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Совфед утвердил закон о налоговых вычетах на долгосрочные сбережения граждан

Сегодня верхняя палата российского парламента утвердила изменения в Налоговый кодекс, которые оговаривают правила налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц на долгосрочные сбережения граждан.

Предполагается, что налоговый вычет будет применяться в отношении добровольных взносов по негосударственному пенсионному обеспечению, а также для вкладов по программе долгосрочных сбережений (открытии индивидуальных инвестиционных счетов), запущенной с 1 января 2024 года.

Условием для получения налогового вычета является срок вложений – не менее 10 лет. Предусмотрен также переходный период: в 2024-2026 годах минимальный срок для получения вычета составит не менее 5 лет, с последующим ежегодным повышением срока на 1 год вплоть до 10 лет.

Налоговые вычеты будут предоставляться в совокупности в пределах 400 тысяч рублей в год.

Также предусмотрено освобождение от НДС услуг по формированию долгосрочных сбережений.

Соответствующий закон в окончательном чтении был утвержден Госдумой накануне.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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