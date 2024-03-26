МЧС сообщило о завершении аварийно-спасательных работ в «Крокусе»

Сотрудники МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в «Крокус Сити Холле», в котором 22 марта был совершен теракт. Как сообщила пресс-служба министерства, спасатели полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов.

«Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники», – уточнили в МЧС.

Всего спасателями МЧС России было разобрано и вывезено более 900 кубометров обрушившихся конструкций. Обследование проводилось с помощью специализированных робототехнических комплексов, а также кинологическими расчетами отряда «Центроспас» и центра «Лидер». Прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции.

Всего к аварийно-спасательным работам привлекались более 1 000 специалистов и свыше 300 единиц техники.

Как сообщал «Новый День», теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен 22 марта. Четверо иностранцев в камуфляжной одежде ворвались в здание и открыли огонь по людям. В концертном зале террористы устроили взрыв, который привел к пожару. Российские спецслужбы задержали подозреваемых в Брянской области, где террористы намеревались пересечь границу с Украиной. Все они признали свою вину. Подсудимым предъявили обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ). Им грозит пожизненное лишение свободы. Всего арестовано 8 фигурантов, причастных к этому преступлению.

По последним данным СК, жертвами теракта стали 139 человек, трое из которых – дети. По информации минздрава, всего пострадали 182 посетителя концертного зала.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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