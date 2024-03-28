Дело на миллиарды: бывшая жена главы «Роснефти» привлечена к ответственности по строительным долгам

Экс-супруга главы «Роснефти» Марина Сечина привлечена к субсидиарной ответственности по долгам бывшего застройщика жилого комплекса «Квартал Триумфальный» (ранее – «Кутузовская миля») – ЗАО «ФЦСР», обанкротившегося в 2018 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на определение Арбитражного суда Москвы. Речь идет о скандальном объекте, который начинал строить известный олигарх Сергей Полонский.

Как уточняется, кроме Сечиной, бывшей жены главы «Роснефти» Игоря Сечина, к ответственности привлечены Хизир Атакуев, Игорь Корпачев, Максим Кретов, АО «ФЦСР Инвест» и АО «УК «Управление».

С заявлениями о привлечении контролировавших ФЦСР лиц к ответственности обратились кредитор ООО «Компас» и конкурсный управляющий должника (на тот момент Регина Нигматуллина). В их обращениях ответчиками были указаны 11 лиц, но в привлечении некоторых из них суд отказал.

Как сообщается, суд установил, что Сечиной принадлежит 51%, а Атакуеву – 49% АО «СИЦ», которому в свою очередь принадлежит 51% акций АО «ФЦСР Инвест», последняя компания является единственным собственником ФЦСР. Сечину и Атакуева суд признал конечными выгодоприобретателями должника. Корпачев формально осуществлял полномочия бенефициарного участника «ФЦСР Инвест» в интересах Сечиной и Атакуева. АО «УК «Управление» с 2015 года было управляющей компанией ФЦСР и «ФЦСР Инвест». Кретов исполняет обязанности гендиректора УК «Управление».

В суде установлено, что с января 2016 по апрель 2018 года в адрес компаний, аффилированных с УК «Управление», Сечиной и Атакуевым, и связанных с ними физлиц, со счетов «ФЦСР» было направлено более 1,1 млрд рублей. Кроме того, как говорится в определении, экс-руководители пытались вывести в пользу аффилированных лиц 127 квартир по цене 151 тысяча рублей за квадратный метр при рыночной цене 210 тысяч рублей. Деньги от этих сделок в адрес «ФЦСР» не поступили, сами сделки были оспорены в банкротстве, и квартиры возвращены в конкурсную массу.

На основании этих фактов временный управляющий в 2018 году установил признаки преднамеренного банкротства. В реестр требований кредиторов «ФЦСР» на момент признания ее банкротом в октябре 2018 года были включены требования на 2,6 млрд рублей, следует из сообщения на Федресурсе.

Верховный суд в феврале 2024 года поддержал взыскание с «ФЦСР» ещё около 2,1 млрд рублей в пользу мэрии Москвы.

Жилой комплекс под названием «Кутузовская миля» в 2000-х начал строить олигарх Сергей Полонский вместе с компанией «ФЦСР». В рамках инвестконтракта с властями Москвы ФЦСР должен был провести комплексную реконструкцию нескольких жилых кварталов в районе Фили-Давыдково со сносом 33 жилых домов и строительством на их месте нового жилья и объектов соцкультбыта. Партнеры планировали возвести более 900 тысяч квадратных метров жилья, но успели начать строить лишь несколько корпусов. В 2009 году стройка остановилась, в 2018 году суд признал «ФЦСР» банкротом.

Напомним, Сергей Полонский в 2017 году был признан судом виновным в хищении более 2,6 млрд рублей дольщиков двух элитных жилых комплексов в Москве, в том числе «Кутузовской мили».

В конце 2023 года сообщалось, что проблемный жилой комплекс столичные власти передали Московскому фонду защиты прав дольщиков. В январе 2024 года появилась информация, что ООО «ГК «СУ-555» подало единственную заявку на конкурс с начальной ценой 6,3 млрд рублей по определению подрядчика завершения строительства «Кутузовской мили», получившей новое название – «Квартал Триумфальный».

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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