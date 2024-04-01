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Понедельник, 1 апреля 2024, 17:36 мск

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СКР потребовал арестовать десятого подозреваемого в теракте в «Крокусе»

Следственный комитет ходатайствует об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» – Якубджони Юсуфзоды.

По данным ведомства, за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления.

Юсуфзоде предъявлено обвинение по п. «б» ч.3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Таким образом, на данный момент следствием предъявлено обвинение десяти фигурантам.

Теракт в «Крокус сити холле» произошел 22 марта. По последним данным, из-за стрельбы и пожара погибли 144 человека, еще 551 пострадал. Ранее ФСБ сообщала об 11 задержанных, причастных к теракту в «Крокусе». Девять из них, в том числе четверо исполнителей террористического акта, арестованы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Теракт в Крокус сити холл

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