Причиной задержания главы букмекерской конторы «Мелбет» мог стать долг и конфликт с экс-руководителем компании Градуленко

Причиной задержания главы букмекерской конторы «Мелбет» Игоря Ляпустина стал конфликт с бывшим руководителем компании Александром Градуленко и пропажа 90 млн рублей. Такую версию приводит телеграм-канал Baza.

Как отмечается, Градуленко – бывший директор компании ООО «Седьмой континент», дочерней компанией которого как раз был «Мелофон» (более известный, как БК «Мелбет»).

Букмекерская компания была создана в 2012 году и 90 процентов акций принадлежали Градуленко. До 2015 года он сам был гендиректором, но потом ушел с этого поста, а в 2016 году назначил на должность Ляпустина. После этого Градуленко оставил половину акций у себя, а половина была передана компании «Мелофон». До 2021 года Ляпустин продолжал общаться с Градуленко, но потом связь прекратилась.

Когда Градуленко обратился за получением своих дивидендов в сумме 90 млн рублей, Ляпустин ему, якобы, сказал, что денег нет. Некоторое время Градуленко еще пытался получить свою долю, но в итоге обратился в полицию.

Сам Градуленко в 2019 году прошел процедуру банкротства физического лица. Его долг перед российской казной на тот момент составлял почти 400 млн рублей. При этом в 2013 году Градуленко был судим за «незаконную организацию и проведение азартных игр».

Как сообщал «Новый День», ранее сегодня стало известно о задержании главы букмекерской компании «Мелбет» Ляпустина. Бизнесмен обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье Уголовное кодекса составляет до 15 лет лишения свободы.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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