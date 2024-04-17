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Среда, 17 апреля 2024, 11:24 мск

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Совет Федерации утвердил Подносову на должность главы Верховного суда

Ирина Подносова. Фото из официального телеграм-канала Совета Федерации

Сегодня верхняя палата российского парламента единогласно назначила Ирину Подносову председателем Верховного суда (ВС). В заключении профильного комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству отмечается, что её кандидатура отвечает всем необходимым требованиям.

Должность председателя Верховного суда РФ стала вакантной после смерти 23 февраля Вячеслава Лебедева, который возглавлял высшую судебную инстанцию с 1989 года. После проведения конкурса кандидатура Подносовой стала единственной. 9 апреля глава государства внес соответствующее представление в Совет Федерации.

Подносова родилась в 1953 году во Пскове. Получила образование на юридическом факультете Ленинградского госуниверситета в то же время, что и президент Владимир Путин, оба закончили вуз в 1975 году. Работает судьей с 1990-го, в 2020 году возглавила Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.

Москва, Мария Соколова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Совет Федерации

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