Задержан курьер, доставивший в Москву компоненты взрывчатки для подрыва экс-сотрудника СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали гражданина России и Молдовы 1994 года рождения, который доставил в Москву из-за рубежа компоненты радиоуправляемого взрывного устройства для подрыва экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова.

«Установлено, что составляющие взрывного устройства были закамуфлированы сотрудниками СБУ в инструменты для маникюра и средства по уходу за волосами, которые в г. Варшаве при посредничестве местной жительницы были переданы посылкой в частную транспортную компанию для доставки в московский регион», – уточнили в спецслужбе.

«Получив груз в Литве, курьер доставил его на автомашине в г. Москву. По указанию отправительницы посылки он передал ее агенту СБУ, гражданину РФ, 1983 г.р., который под контролем куратора осуществил сборку взрывного устройства и его установку под автомобиль потерпевшего», – пояснили в ФСБ.

В настоящее время отношении задержанного принимается процессуальное решение.

Напомним, что автомобиль Прозорова был взорван в Москве на Коровинском шоссе днем 12 апреля. Сам экс-сотрудник СБУ в результате взрыва серьезно не пострадал.

Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами много лет, он передавал им информацию о ходе конфликта на Донбассе. Несколько лет назад он переехал в Россию. В СБУ он работал до 2018 года.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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