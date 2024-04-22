Суд отправил под арест ещё одного фигуранта убийства москвича из-за конфликта о парковке

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования в отношении Нахида Рафик оглы Гусейнова, который обвиняется в содействии непосредственному убийце 24-летнего москвича, сделавшего мигрантам замечание о неправильной парковке около жилого дома.

Как уточнила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, Гусейнову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 18 июня.

Гусейнову предъявлено обвинении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 (Соучастие- пособник), п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, Гусейнов предоставил соучастникам автомобиль марки «Лада 2107», под своим управлением, на котором они скрылись в неизвестном направлении.

Ранее сегодня под стражу был отправлен предполагаемый убийца – гражданин Азербайджана Шахин Аббасов, который после преступления пытался скрыться со своими подельниками в Ростовской области.

Как сообщал «Новый День», убийство произошло 17 апреля на Краснодарской улице в Москве. Согласно уточненным данным следствия, которые были озвучены на судебном заседании, Аббасов после сделанного потерпевшим – Кириллом Ковалевым – замечания насчет неправильной парковки, демонстрировал явное неуважение к обществу, нецензурно выражался, выражал непристойное поведение. Затем в ходе телефонного разговора сообщил об инциденте своим родственникам, и привлек их к разрешению конфликта.

Как считает следствие, прибывшая «группа поддержки» Аббасова приняла решение совершить убийство «обидчика». Шахин и Шахрат Аббасовы нанесли множественные удары в область жизненно важных органов, при этом главный фигурант использовал заранее приготовленный нож и нанес Ковалеву несколько ударов, от которых он позже скончался.

После преступления Аббасовы скрылись с места преступления на заранее приготовленных родственниками автомобилях. Позже их задержали в Ростовской области.

Как уточняли ранее в Следственном комитете, по уголовному делу задержаны также отец, дядя и знакомый обвиняемого. При обыске в квартире Аббасова изъята крупная сумма – свыше 44 млн рублей и 300 тысяч долларов США.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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