Совет Федерации в срочном порядке рассмотрит кандидатуры на пост глав силовых ведомств и МИД

Верхняя палата российского парламента рассмотрит вопрос о назначении глав ведомств силового блока и МИД на заседании 14 мая, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, профильные комитеты Совета Федерации проведут предварительное обсуждение этого вопроса в понедельник, 13 мая.

Как отмечается, глава государства ещё не внес список претендентов на соответствующие посты для проведения консультаций в Совфеде.

Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко заявляла, что президент РФ Владимир Путин, скорее всего, не будет затягивать с определением кандидатур на посты глав силовых министерств. По ее словам, уже до 15 мая верхняя палата сможет утвердить в должностях предлагаемых руководителей МВД, МЧС, Минобороны, МИД и Минюста.

«Уверена, что президент не будет затягивать с внесением как кабинета министров (в нижнюю палату парламента), так и «силовых» министров (в Совет Федерации), у него было время для размышлений», – сказала Матвиенко.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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