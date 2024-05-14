«Служил в КГБ, и за другими присмотрит…» Володин защитил Силуанова от критики думской оппозиции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил в защиту Антона Силуанова при переназначении на пост главы Минфина РФ в ответ на критику представителей оппозиционных фракций. В числе аргументов спикер нижней палаты парламента назвал его службу в войсках Комитета госбезопасности СССР.

«Коллеги, он ученик школы советской, начинал работать еще в министерстве финансов РСФСР. Поэтому вы должны понимая это, тоже его поддерживать. Страна одна, база хорошая заложена. И в войсках правильных служил – Комитета государственной безопасности (КГБ). И это тоже ему в поддержку – туда с улицы никого не брали. Значит, надежный человек. И за другими присмотрит», – заявил Володин.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что его фракция не поддерживает назначение Силуанова министром финансов. «Мы не разделяли и не разделяем финансово-экономический курс, который проводит страна с 1991 года. Его проложили под диктовку американцев Ельцины-Гайдары-Чубайсы. К сожалению, Силуанов и [глава Минэкономразвития Максим] Решетников так и не выскочили из этой колеи…» – заявил Зюганов.

Лидер «Справедливой России – За правду» Сергей Миронов со своей стороны также подчеркнул, что фракция «категорически не согласна» с назначением Силуанова главой Минфина. «Это либерал со своими либеральными идеями, нежеланиями вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. Сейчас его заставит это делать президент, но помяните мое слово, первое, что сделает этот министр – а то, что его утвердят, не сомневаюсь – он залезет в карман к гражданам, не богатеям. Он захочет пощипать людей, потому что другого он не умеет», – пояснил политик.

Сегодня Госдума рассматривает воспрос о назначении министров в новое правительство РФ.

Москва, Мария Соколова

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