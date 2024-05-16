Власти Москвы запретили микроквартиры

Власти Москвы решили отказаться от строительства студий и квартир площадью менее 28 квадратных метров, передает «РИА Недвижимость» со ссылкой на информационное письмо Москомэкспертизы.

Как отмечается, Жилищный кодекс РФ не относит «студию» к видам жилых помещений, а минимальное значение площади, согласно своду правил о многоквартирных жилых зданиях, для однокомнатных квартир составляет 28 кв метров, для двухкомнатных – 44 кв метра.

«Принимая во внимание достигнутые в городе Москве показатели в сфере жилищного строительства, а также целевые показатели, предусмотренные указом президента Российской Федерации, <…> при проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается», – говорится в документе.

Предполагается, что требование по минимальной площади не распространяется на объекты строительства, в отношении которых по состоянию на 7 мая имеется положительное заключение по проектной документации или выдано разрешение на строительство.

Ранее сообщалось, что в Москве был установлен рекорд по минимальному метражу апартаментов на первичном рынке недвижимости – год назад в продаже появились варианты площадью 4,8 квадратных метра.

Москва, Елена Володина

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