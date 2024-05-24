В Москве арестован гражданин Киргизии за нападение на девушку

Головинский суд Москвы арестовал гражданина Киргизии Жаныгулу Уулу Эрлану, который обвиняется в попытке изнасилования и насильственных действиях сексуального характера в отношении жительницы столицы.
По версии следствия, находясь у станции метро «Ховрино», схватил женщину за шею, высказывая словесные угрозы убийством, однако потерпевшей удалось вырваться, используя средство самообороны – перцовый баллончик. Как ранее сообщал столичный СК, преступление было совершено 20 мая на улице Дыбенко.
Мигранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца – до 21 июля.
Москва, Елена Володина
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